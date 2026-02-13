Ligue 1 : Lyon sans Afonso et Endrick, Yaremchuk apte contre Nice

L’Olympique Lyonnais accueille ce dimanche au Groupama Stadium l’OGC Nice dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, avec un coup d’envoi programmé à 20h45. Les Rhodaniens, actuellement troisième du championnat, tenteront de consolider leur position face à une formation niçoise qui pointe en 14e place.

À quelques heures de la rencontre, l’entraîneur Paulo Fonseca doit recomposer son secteur offensif en raison de l’absence d’Afonso Moreira, blessé, et d’Endrick, suspendu. Ces indisponibilités obligent le staff technique à imaginer des alternatives pour maintenir une attaque performante malgré le manque d’options sur les ailes.

Les séances de préparation ont été consacrées à diverses solutions tactiques afin d’assurer une animation offensive cohérente dimanche soir. Selon Fonseca, l’effectif dispose de plusieurs possibilités et le groupe présenté pour le match devrait pouvoir répondre aux ambitions lyonnaises.

Yaremchuk en concurrence et profil de Nice

Parmi les pistes envisagées, Roman Yaremchuk, arrivé en prêt en provenance de l’Olympiakos durant le mercato hivernal, figure en bonne place. L’attaquant ukrainien, qui a débuté les entraînements au début de la semaine, est apte et postule pour une place dans le groupe ; sa titularisation n’est pas exclue au regard de son état de forme.

Interrogé sur l’adversaire, Fonseca a souligné la densité et la rapidité du jeu niçois : une équipe compacte, agressive défensivement et tournée vers la verticalité, susceptible de profiter des transitions pour inquiéter. Lyon a travaillé pour imposer son tempo et tenter d’étirer l’adversaire tout en restant vigilante face aux contres.