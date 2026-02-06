Ligue 1 : Lyon en très bonne forme avant Nantes, dit Tanner Tessmann

À 24 heures du déplacement à Nantes, le milieu américain de l’Olympique Lyonnais, Tanner Tessmann, s’est présenté devant la presse pour évoquer la rencontre de samedi soir comptant pour la 21e journée de Ligue 1. Le joueur de 24 ans a répondu aux questions des journalistes avant le départ de l’équipe vers la Loire.

Tessmann a souligné la belle dynamique collective au sein du groupe, indiquant que l’équipe affiche une grande confiance et multiplie les essais tactiques à l’entraînement. Selon lui, l’effectif a gagné en qualité avec quelques renforts venus du mercato et le retour de blessés, tandis que l’ambiance insufflée par les supporters joue un rôle moteur. Il a rappelé qu’il totalise déjà 28 apparitions cette saison, dont 18 en championnat.

Interrogé sur la série de onze victoires consécutives, le milieu rhodanien s’est dit satisfait mais prudent : l’équipe vit un moment positif, et la victoire rend les choses plus agréables, tant sur le terrain que dans la ville, mais il reste du travail pour corriger certains détails et progresser encore.

Sur le plan comptable, après vingt journées, Lyon pointe à la quatrième place avec 39 points, ex æquo avec l’Olympique de Marseille qui figure au troisième rang du classement.

La progression offensive de l’OL a aussi été abordée, avec l’apport immédiat d’Endrick. Le jeune attaquant brésilien, prêté par le Real Madrid, a inscrit cinq buts lors de ses cinq premières apparitions et s’est rapidement imposé comme une arme offensive. Tessmann a salué son influence, expliquant qu’il apporte une étincelle décisive et rend l’équipe plus confiante dans sa capacité à marquer.

Au-delà de ses performances sportives, Endrick a conquis ses coéquipiers par son comportement humble et disponible en dehors des terrains, une qualité qui, d’après Tessmann, facilite son intégration et contribue positivement au groupe.