Ligue 1: l’OM écrase l’OL, Aubameyang savoure son retour en forme

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille recevait l’Olympique Lyonnais, dans le match en retard de la 10e journée de championnat. L’OM est facilement venu à bout de son adversaire (3-0), grâce à un Pierre-Emerick Aubameyang des grands soirs.

L’attaquant gabonais s’est illustré dès la 21e minute de jeu, en offrant un caviar à Vitinha, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour l’ouverture du score (1-0). Auteur d’un triplé en Ligue Europa la semaine dernière, Aubameyang a poursuivi sur sa très bonne lancée quelques minutes plus tard en délivrant une nouvelle offrande. L’ancien de Chelsea et du FC Barcelone perçait sur son côté gauche avant d’adresser un centre millimétré pour Mutiilo qui faisait le break (2-0, 25e).

En seconde période, Pierre Emerick Aubameyang s’est chargé lui-même de mettre fin au suspens dans ce match, sur une passe décisive de Vitinha (3-0, 55e). Grâce à cette victoire, les hommes de Gennaro Gattuso grappillent une petite place et remontent à la huitième place du classement. Pour l’OL, rien ne change : les Gones restent bons derniers, à trois points de Clermont et cinq de Lorient.

Après la rencontre, le héros du soir, Pierre Emerick Aubameyang était évidemment heureux de sa précision et de son retour en forme, lui qui a été critiqué ces dernières semaines. «Ça va vite le foot, après tant d’années, on sait comment ça se passe. L’important, c’est de vivre des moments comme ce soir. Ça fait du bien pour le moral. On n’a pas lâché, on a travaillé. Ça a bien marché ce soir, on est content, car on fait les efforts tous les deux, avec Vitinha. Je le vois à l’entraînement, il mérite.”, a lâché le Gabonais, relayé par Footmercato. Il devra confirmer lors des prochaines sorties de l’OM.