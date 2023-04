Ligue 1: Loïs Openda élu meilleur joueur du mois de mars

-Publicité-

Le buteur de Lens Loïs Openda remporte le Trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 du mois de mars. Le syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Loïs Openda, l’attaquant vedette du RC Lens, a été choisi comme le meilleur joueur du mois de mars par l’UNFP. Élu par ses pairs et le public, il a impressionné grâce à ses performances exceptionnelles. Au cours du mois dernier, il a marqué six buts, dont un triplé en moins de cinq minutes contre Clermont, ainsi qu’un doublé et une passe décisive lors de trois rencontres. Cela a fait de lui le favori incontesté pour remporter cette distinction prestigieuse.

Loïs Openda était en course pour ce trophée avec deux autres jeunes joueurs de Ligue 1, notamment Folarin Balogun (Reims) et Elye Wahi (Montpellier). Finalement, le syndicat des joueurs professionnels évoluant en France a donc choisi le Lensois ce qui est une belle reconnaissance pour le Belge qui réalise une saison exceptionnelle avec le RC Lens.

Pour rappel, Lens occupe actuellement la troisième place au classement de Ligue 1, a neuf points du leader, le PSG. S’ils ont probablement fait une croix sur leur rêve de titre, les Lensois ne comptent en revanche qu’un seul point de retard sur le deuxième Marseille, et peuvent donc encore croire à une qualification directe en Ligue des champions en fin de saison. Et pour y arriver, ils auront évidemment besoin de leur talisman et meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1, Loïs Openda.

