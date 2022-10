Ligue 1: Lionel Messi élu meilleur joueur de septembre (officiel)

Lionel Messi a été élu, ce jeudi, meilleur joueur du championnat de France du mois de septembre par l’UNFP.

Voilà un trophée qui vient confirmer le retour en forme de Lionel Messi. Alors que son éternel rival Cristiano Ronaldo traverse une période de turbulence à Manchester United, il a même été exclu du groupe mancunien, la Pulga lui file des jours heureux au PSG. L’international Argentin a été élu ce jeudi, meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre par l’UNFP.

“Il a laissé sa place à un frenchie pour l’autre distinction de la semaine (le Ballon d’Or 2022 remporté par Karim Benzema), mais Messi est toujours au top. 2 nominations et une distinction en deux mois pour l’Argentin. Il est votre lauréat du Trophée du Joueur du Mois de septembre”, a posté l’Union nationale des footballeurs professionnels de France.

Auteur d’une réalisation et trois passes décisives en 3 rencontres de championnat en septembre, l’ancien capitaine du FC Barcelone a participé aux trois victoires du club de la capitale, leader du championnat de France, durant ce mois, notamment contre Nantes, Brest et Lyon. Il a également été irrésistible en Ligue des Champions avec un but et une passe décisive, mais aussi avec l’Argentine, avec laquelle, il a inscrit deux doublés lors de la dernière trêve internationale.