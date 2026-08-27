Ligue 1 : Lille reçoit le PSG pour lancer la 2e journée

Lille reçoit le Paris Saint-Germain vendredi 28 août à 20h45 au Stade Pierre-Mauroy, en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Les Dogues abordent cette affiche après une victoire 2-0 à Angers, tandis que le club parisien se déplace dans le Nord sur un nul 2-2 à Rennes.

L’enjeu est net pour le LOSC : battre enfin un adversaire qu’il n’a plus dominé depuis le Trophée des champions du 1er août 2021. Ce soir-là, Lille s’était imposé 1-0 face au PSG.

Depuis cette rencontre, les dix dernières confrontations toutes compétitions confondues ont tourné à l’avantage de Paris, avec huit victoires et deux nuls. Cette série donne du poids au rendez-vous de vendredi, sans autoriser pour autant à présenter chaque réception lilloise comme une défaite annoncée.

Le dernier match de Ligue 1 entre les deux équipes au Stade Pierre-Mauroy s’est achevé sur un nul 1-1. Un nouveau résultat positif permettrait donc aux Lillois d’enchaîner un deuxième match de championnat à domicile sans défaite face au PSG.

Pour Paris, l’objectif est inverse : décrocher une première victoire de la saison en championnat après le partage des points à Rennes et repartir de l’avant dès la deuxième journée.