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Ligue 1 : Lille reçoit le PSG pour la 2e journée

Lille reçoit le Paris Saint-Germain vendredi 28 août au Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy pour la 2e journée de Ligue 1, dans une affiche entre deux équipes qui veulent confirmer leur entame de saison.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Ligue 1 : Lille reçoit le PSG pour la 2e journée
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Le coup d’envoi est fixé à 20h45 et Éric Wattellier a été désigné pour arbitrer la rencontre.

Le LOSC de Davide Ancelotti a lancé son championnat par une victoire 2-0 à Angers le 23 août, avec des buts d’Olivier Giroud et de Tiago Santos.

Le PSG de Luis Enrique se présente à Lille après son nul 2-2 à Rennes, où Ferran Torres a signé un doublé pour effacer un retard de deux buts concédé à la pause.

Les Parisiens abordent donc ce déplacement avec un point au compteur, quand Lille tentera de confirmer à domicile le succès obtenu lors de la première journée.

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