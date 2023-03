Ligue 1: les salaires des entraineurs dévoilés

Le média français l’Equipe a également dévoilé ce jeudi les salaires des entraîneurs de Ligue 1. Sans surprise, c’est Christophe Galtier qui est en tête de ce classement.

Le journal L’Equipe a publié ce jeudi le classement des joueurs et des entraîneurs les mieux payés de la Ligue 1. Si le Paris Saint-Germain et ses stars occupent les premières places de la liste des joueurs les mieux rémunérés, avec un top 10 constitué uniquement de joueurs parisiens, c’est également le cas au niveau des entraîneurs. Ainsi, Christophe Galtier est le coach le mieux payé du championnat de France avec 665.000€ par mois. C’est plus du double qu’Igor Tudor (Marseille), le deuxième entraîneur du classement, qui touche 330.000€ par mois.

La troisième place revient à Bruno Genesio, l’entraîneur de Rennes, qui touche un salaire mensuel de 250 000 €. Il devance de peu Laurent Blanc (Olympique Lyonnais, 230 000 €/mois) et Paulo Fonseca (Lille, 220 000 €/mois). On a ensuite Philippe Clement (AS Monaco) et Antoine Kombouaré (FC Nantes) qui perçoivent le même salaire (200 000 €)

Mais tous les coachs ne gagnent pas très gros dans le championnat de France. Derrière les salaires impressionnants cités plus hauts, se trouvent des entraîneurs bien moins payés. On peut citer par exemple Franck Haise (Lens, 110 000 €/mois), Frédéric Antonetti (Strasbourg, 75 000 €/mois) et Michel Der Zakarian (Montpellier, 70 000 €/mois) qui complètent le top 10. À noter que cette saison, les coachs de Ligue 1 sont en moyenne moins bien payés que l’an passé, avec une chute du salaire moyen de 8,5%.