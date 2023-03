Ligue 1: les dates du mercato de la saison 2023-2024 sont connues

La Ligue de football professionnel a annoncé les dates des deux prochaines fenêtres de transferts, pour la saison 2023-2024. Le prochain mercato débutera le 10 juin prochain.

La Ligue de football professionnel a annoncé ce jeudi, dans un communiqué, les dates des deux prochaines fenêtres de transferts pour la saison 2023-2024. Ainsi, on note que le mercato estival en Ligue 1 débutera le samedi 10 juin 2023. Plus courte, la période hivernale aura, quant à elle, lieu du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024.

«Réuni ce jeudi 23 mars 2023, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté les périodes de mercato pour la saison 2023/2024. Le mercato estival débutera le samedi 10 juin 2023 et s’achèvera le vendredi 1er septembre 2023. Le mercato d’hiver ouvrira le lundi 1er janvier 2024 et se terminera le mercredi 31 janvier 2024», peut-on lire sur le communiqué de presse. Les clubs français sont fixés.

🗓️ Réuni ce jeudi 23 mars 2023, le Conseil d’Administration de la @LFPfr a adopté les périodes de mercato pour la saison 2023/2024.



Durant ces prochaines périodes de transfert en Ligue 1, plusieurs clubs français seront suivis de prêts. On pense notamment au PSG qui devra peut-être revoir entièrement son effectif. Le club parisien doit gérer les cas Lionel Messi et Neymar, dont les supporters ne veulent plus visiblement. Il faudra également renforcer le banc, ce qui a clairement fait défaut contre le Bayern Munich lors de la double confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions.