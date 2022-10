Ligue 1: le PSG s’offre Ajaccio grâce au duo Messi-Mbappé

En ouverture de la douzième journée de Ligue 1, ce vendredi soir, le PSG s’est facilement imposé sur la pelouse d’Ajaccio (0-3). Lionel Messi et Kylian Mbappé ont été très en vue durant la rencontre.

Avant d’aller chercher une place en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Maccabi Haifa mardi prochain, au Parc des Princes, le PSG se déplaçait ce vendredi soir sur la pelouse de l’AC Ajaccio, pour le compte de la douzième journée du championnat français. Une répétition générale réussie pour les Parisiens qui se sont imposés avec maîtrise sur le score de 3-0.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier abandonnait son système à trois défenseurs du début de saison pour passer à un 4-3-1-2 inédit avec Soler en soutien du duo Mbappé-Messi, et son choix tactique allait payer assez tôt. Après un début de match compliqué, Mbappé se chargeait de lancer les siens dans la partie. Trouvé en profondeur par la Pulga, le natif de Bondy crucifiait le portier adverse (1-0, 24e). La pause survenait sur cette petite différence.

Le PSG scellait finalement le résultat en fin de rencontre. Sur un éclair de génie, Lionel Messi éliminait le gardien adverse puis poussait le ballon dans le but vide (2-0, 79e), avant que Kylian Mbappé ne s’offre le doublé sur une frappe en taclant (3-0, 82e). Une victoire pleine de maîtrise donc des Parisiens qui consolident leur place de leader de Ligue 1, pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier satisfait de son nouveau système:

«Cela m’a plus, c’était intéressant. On verra si on démarrera comme cela mardi (contre le Maccabi Haïfa, en Ligue des Champions). Avec trois milieux, cela permet d’être plus présent, dans le cœur du jeu et d’être présent sur nos attaques. On fait aussi participer les latéraux, mais il a manqué pour apporter du danger dans la surface». De son côté, Ajaccio est 18è au classement et pourrait même se retrouver en position de lanterne rouge à la fin de cette journée.