Ligue 1: le PSG se relance à Nice, Messi buteur

Battu par Lyon (0-1) le weekend dernier, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Nice ce samedi soir pour tenter de se relancer. Dans une rencontre comptant pour la 30e journée de Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés sur le score de 2-0, avec un but de Lionel Messi.

Après un début de rencontre animé avec des occasions de part et d’autre, Lionel Messi, trouvait en premier la faille grâce à son pied gauche pour tromper le dernier rempart danois (0-1, 26e) après le centre à ras de terre de Nuno Mendes. Un but qui n’empêchait pas les locaux de continuer à attaquer, mais ils se heurtaient à chaque fois à un Donnarumma excellent sur sa ligne. La pause survenait sur cette courte différence.

Au retour des vestiaires, Nice multipliait les occasions, se heurtant toujours au gardien parisien impérial devant son but. Finalement, Sergio Ramos faisait le break pour le PSG à la 76e minute sur une passe de Lionel Messi. Grâce à cette victoire, les hommes de Christophe Galtier reprennent six points d’avance sur Lens en tête du classement du championnat de France. Le technicien français était d’ailleurs satisfait de la prestation des siens après la rencontre.

« C’était un match difficile, on avait beaucoup de pression sur les épaules, surtout après la victoire de Lens. Il fallait l’emporter ici, on n’a pas fait le match de la saison, mais il y a eu beaucoup de solidarité, on en avait besoin dans cette période-là. On a commis très peu de fautes, même si on était acculés. On n’a pas concédé beaucoup de fautes», a-t-il déclaré au micro de Canal plus.