Ligue 1: le PSG sacré champion pour la 11e fois de son histoire

Tenu en échec par Strasbourg (1-1), ce samedi soir à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, le PSG a tout de même validé son nouveau titre de champion de France. C’est la onzième fois de son histoire que le club de la capitale française remporte ce trophée.

C’est officiel, le PSG conserve son titre de champion de France. En déplacement sur la pelouse de Strasbourg ce samedi soir, à l’occasion de la 37e journée de championnat, les coéquipiers de Kylian Mbappé n’avait besoin que d’un nul pour être sacré champion de la saison 2022-2023 de Ligue. Et les Parisiens ont fait le minimum en décrochant le point du match nul (1-1).

Après un premier acte sans but, Lionel Messi, annoncé sur le départ en fin de saison, ouvrait le score pour le PSG sur une passe de Kylian Mbappé (1-0, 59e). Une réalisation qui mettait les hommes de Christophe Galtier sur orbite. Mais ces derniers vont se relâcher dix minutes plus tard et concédaient l’égalisation. Un but signé Kevin Gameiro (1-1, 79e). Plus rien ne se passera avant la fin du match et les Parisiens pouvaient exulter.

Le PSG est donc sacré champion de France pour la onzième fois de son histoire. Avec neuf défaites toutes compétitions confondues, les Parisiens n’ont pas été aussi dominateurs que par le passé. Toutefois, l’important est là et le club peut fêter ce nouveau titre en attendant les multiples changements annoncés cet été.

