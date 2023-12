Ligue 1: le PSG frustré par Lille, la colère de Luis Enrique

-Publicité-

En déplacement sur la pelouse de Lille, dimanche soir, pour le compte de la 16e journée de Ligue, le PSG a été contraint au match nul (1-1). Après la rencontre, l’entraîneur parisien Luis Enrique n’a pas caché sa frustration.

A l’occasion de la 16e journée du championnat français, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lille ce dimanche soir. Les Parisiens avaient l’opportunité de creuser l’écart en tête du championnat, après la défaite surprise de Nice face au Havre (1-3). Malheureusement, le Champion de France en titre n’a pu mieux faire qu’un résultat nul (1-1).

Le club de la capitale française croyait pourtant avoir fait le plus dur après l’ouverture du score à la 66e minute, grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Mais, l’attaquant canadien, Jonathan David, est parvenu à égaliser (1-1) à la toute dernière seconde du match pour les locaux, sur une mauvaise action défensive du PSG.

Après la rencontre, l’entraîneur parisien Luis Enrique n’a pas caché sa frustration. «Oui, je suis frustré. Je pense qu’on a joué 80 bonnes minutes contre une bonne équipe. On a bien joué, mais on a perdu le contrôle en fin de match. On a essayé quelque chose, pour avoir plus de contrôle et on l’a fait pendant 80 minutes et tout avait été bien contrôlé. Je dois revoir les dernières minutes, mais c’est vrai que c’était frustrant», a déclaré l’entraîneur espagnol au micro de Prime Video. Quoiqu’il en soit, le PSG terminera l’année en tête du classement de Ligue 1.