Ligue 1: le PSG écrase Monaco, Dembélé enfin buteur

En ouverture de la 13e journée de la Ligue 1, ce vendredi soir, le PSG recevait Monaco au Parc des Princes. Dans une rencontre très animée, les Parisiens se sont largement imposés sur le score de 5-2. Arrivé au club cet été, Ousmane Dembélé a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Après une courte pause, due à la trêve internationale de novembre, le championnat français reprenait ses droits ce vendredi soir avec le début de la 13e journée. Pour l’occasion, les amateurs de la Ligue 1 avaient droit à un choc alléchant entre le PSG et Monaco. Mais le choc n’aura eu lieu que sur le papier, puisque sur le terrain, les hommes de Luis Enrique n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire avec le score de 5-2.

Ce duel débutait sur les chapeaux de roue avec l’ouverture de la marque rapide de Gonçalo Ramos (18e). Un but qui va faire du bien au portugais, qui a été définitivement recruté par le PSG cette semaine. Mais l’avantage du club de la capitale sera de courte durée, puisque Takumi Minamino ramenait les deux équipes à égalité dans la foulée (1-1, 22e). Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé, sur penalty, redonnait l’avantage aux siens (2-1, 39e). Le score ne bougera plus avant la pause.

Au retour des vestiaires, le PSG décidait de passer la seconde vitesse. Ousmane Dembélé creusait l’écart pour le champion de France en toiture, à l’entame des 20 dernières minutes. C’est le premier but de l’attaquant français sous les couleurs du PSG (3-1, 70e). Vitinha (72e) et Randal Kolo Muani (90+6) ont scellé la victoire du Paris Saint-Germain, qui consolide sa place de leader. De son côté, Monaco reste 3e.