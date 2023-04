Ligue 1: le PSG dompte Lens et se rapproche du titre, nouveau record pour Mbappé

Le choc de la 31e journée de Ligue 1 opposait ce samedi soir, le PSG à Lens au Parc des Princes. Dans une rencontre où ils n’ont pas été impériaux, les Parisiens se sont imposés sur le score de 3-1 et prennent 9 points d’avance sur leur adversaire du soir.

C’est pourtant Lens qui se procurait la première occasion du match. Salid Abdul Samed mettait à contribution Donnarumma. Mais la rencontre va échapper aux Lensois après le rouge de Samed (14e) pour un vilain tacle sur un joueur adverse. En supériorité numérique, le PSG ne se faisait pas prier pour tuer le match en première période. Kylian Mbappé ouvrait la marque après la demi-heure de jeu, bien aidé par le poteau gauche (1-0, 31e).

C’est le 139e but du natif de Bondy en Ligue 1 sous le maillot rouge et bleu. Il devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire du PSG dans le championnat français. Dans la foulée Vitinha (37e), son premier but sous les couleurs parisienne, et Lionel Messi (40e), sur une passe décisive de Mbappé, donnaient un avantage définitif aux locaux. La réduction du score de Lens en seconde période, par l’intermédiaire de Frankowski ne changeait pas l’issue du match.

- Publicité-

Grâce à cette victoire, le PSG prend neuf points d’avance sur son adversaire du soir et file tout droit vers un nouveau sacré en Ligue 1. De son côté, Lens pourrait perdre sa deuxième place aux dépens de l’OM, qui recevra Troyes ce dimanche soir.