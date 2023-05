Ligue 1: le PSG corrigé par Lorient, Galtier dézingue ses joueurs

-Publicité-

A l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, dimanche, le PSG a été battu à domicile par Lorient sur le score de 3-1. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur Christophe Galtier a dézingué l’état d’esprit de ses joueurs.

C’est la saison à oublier pour le PSG. Éliminé en Ligue des champions et en Coupe de France, le club de la capitale française ne convainc pas non plus en Ligue 1, malgré une avance en tête du classement. Pour prouver, la bande à Kylian Mbappé s’est inclinée ce dimanche, devant son public du Parc des Princes, contre Lorient (1-3) à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1.

Décevant individuellement, plombé par le carton rouge d’Achraf Hakimi (20e) et incapable de réagir collectivement, le PSG s’est fait bougé dans tous les sens par des Lorientais, qui ont pu compter sur des buts de Enzo Le Fée (15e), Darline Yongwa (39e) et Bemba Dieng (88e) pour s’offrir cette victoire surprise. Kylian Mbappé a inscrit l’unique but parisien de la rencontre. Cette nouvelle défaite, la sixième en championnat, a profondément agacé l’entraîneur Christophe Galtier, présent en conférence de presse après la partie. Le technicien français a notamment dézingué l’état d’esprit de ses joueurs.

- Publicité-

«Il peut y avoir de la suffisance, sur certaines situations, oui ! Notamment dans cette capacité à récupérer les ballons, dans les duels et dans les 1 contre 1. Et dieu sait que ce soir, on avait une très bonne équipe de Lorient en face. Une équipe joueuse et non-athlétique avec un gros impact physique. Quand vous ne gagnez pas vos duels dans un match, peu importe le niveau, soit vous êtes battus sur un plan athlétique, soit sur un plan mental. Cet après-midi, je pense qu’on a lâché sur un plan mental», a tout d’abord lancé le coach parisien, relayé par Footmercato, avant d’ajouter:

«C’est sûr que c’est un élément sur lequel on doit parler. On ne peut pas travailler sur le plan mental. La question c’est : que veut-on faire des points d’avance et des cinq matchs qui vont arriver ? Est-ce qu’on envoie tout à la poubelle ? Est-ce qu’on se dit que si on est champion, on est champion et si on n’est pas champion, tant pis ? Non ! Il y a ce titre à aller chercher sans parler de l’avenir des uns et des autres». Un discours inquiétant pour un homme censé trouver les mots et ainsi remobiliser un collectif qui vole en éclats. «On est premier depuis le début et on doit finir ce championnat avec le titre. Mais pour aller chercher le titre, on doit avoir, à l’image de nos concurrents, un autre état d’esprit et un investissement plus importants pour certains joueurs».

Critiqué pour ses choix tactiques, et son incapacité à tenir le vestiaire parisien rempli de stars, l’avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG est très incertain. En attendant, le champion de France en titre ne compte plus que 5 points d’avance sur son dauphin Marseille. Les coéquipiers de Sergio Ramos devront donc faire attention pour ne pas être surpris en fin de saison, ce qui serait un véritable cataclysme pour le club.

Articles similaires