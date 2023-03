Ligue 1: le PSG chute face à Rennes

Le PSG a été battu par Rennes (0-2), ce dimanche devant son public du Parc des Princes, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Le club français reste néanmoins en tête du classement.

La 28e journée du championnat de France se poursuivait ce dimanche avec notamment un match palpitant entre le PSG et Le Stade Rennais au Parc des Princes. Une rencontre qui a été marquée par les sifflets des supporters contre Lionel Messi. Sur le terrain, le club de la capitale n’a pas été au niveau, concédant une défaite plutôt logique sur le score de 0-2.

Le premier acte était très disputé entre les deux équipes, qui se procuraient plusieurs occasions dangereuses. Mais ce sont les Rennais qui finissaient par trouver la faille en toute fin de première période. Toko Ekambi, lancé dans le dos de la défense par Bourigeaud, battait Donnarumma, d’une frappe croisée (0-1, 45e). Au retour des vestiaires, le PSG partait à l’abordage pour tenter d’égaliser rapidement, mais se faisait surprendre derrière.

Lancé vers l’avant, Ugochukwu remisait sur Kalimuendo, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (0-1, 48e). Le break était fait et Paris ne reviendra jamais dans le match, malgré plusieurs occasions obtenues dans la suite de la partie. Malgré cette défaite, le PSG reste leader, mais peut voir l’OM revenir à sept points. De son côté, le Stade Rennais monte provisoirement à la cinquième place de Ligue 1.