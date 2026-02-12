Ligue 1 : le président du Stade Rennais justifie le limogeage d’Habib Beye

Le Stade Rennais recevra le Paris Saint-Germain demain soir à 19h au Roazhon Park, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Avant la prise de parole du coach par intérim Sébastien Tambouret, le président du club est intervenu pour commenter l’actualité interne liée au limogeage récent de l’ancien entraîneur Habib Beye.

Le Stade Rennais recevra le Paris Saint-Germain demain soir à 19h au Roazhon Park, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Avant la prise de parole du coach par intérim Sébastien Tambouret, le président du club est intervenu pour commenter l’actualité interne liée au limogeage récent de l’ancien entraîneur Habib Beye.

À la tête du club depuis octobre 2024, Arnaud Pouille, 51 ans, est revenu sur la décision annoncée il y a trois jours par le club. Il a expliqué que la direction n’avait guère d’autre option face à des éléments ayant rendu inévitable l’ouverture d’une procédure interne. Le président a insisté sur le caractère délicat de la situation pour toutes les personnes concernées.

Interrogé sur les détails, il a refusé d’en divulguer davantage, précisant qu’il s’agissait de questions relevant de la sphère privée et qu’il n’était pas opportun d’en dire plus publiquement. Concernant la conduite de la rencontre contre le leader du championnat, la direction a jugé naturel de confier l’intérim à Sébastien Tambouret pour assurer la continuité sportive du groupe.

Choix tactique et communication

Selon Pouille, la nomination temporaire de Tambouret vise à stabiliser l’équipe le temps que la situation interne soit clarifiée. Le président a souligné la nécessité de préserver l’équilibre du vestiaire et de permettre aux joueurs de se concentrer sur la préparation du match, sans que les questions administratives ne viennent perturber le quotidien.

Le dirigeant a enfin rappelé que de telles décisions, toujours difficiles à prendre, s’inscrivent dans la responsabilité de la gouvernance du club. Pour l’heure, l’accent est mis sur la gestion sportive immédiate et sur la confidentialité des raisons ayant motivé le départ du précédent technicien.