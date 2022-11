Ligue 1: le groupe du PSG face à Lorient sans Lionel Messi

L’entraineur du PSG, Christophe Galtier, a communiqué sa liste des joueurs retenus pour le déplacement à Lorient ce dimanche, en Ligue 1. Lionel Messi est absent du groupe.

Le PSG affronte Lorient ce dimanche, dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Un duel intéressant entre le premier et le quatrième au classement. Solide leaders avec cinq points d’avance sur leur dauphin, Lens, les Parisiens visent la victoire pour creuser d’avantage l’écart en tête du championnat. En forme en cette première moitié de saison, les Merlus tenteront de leur côté de prendre les trois points de la victoire pour se rapprocher des Rouge & Bleu.

Pour cette confrontation décisive donc entre les deux formations, l’entraineur du PSG, Christophe Galtier, vient de publier sa liste des joueurs appelés. Et le technicien français a sélectionné 21 de ses cadres sans Lionel Messi. L’attaquant argentin souffre d’une inflammation au tendon d’Achille et a été écarté du groupe. « Je pense qu’il sera opérationnel pour le prochain match. Pour le remplacer, Hugo Ekitike et Pablo Sarabia sont des possibilités. Neymar peut également occuper le rôle de Messi. Cela pourrait être Hugo et/ou Pablo Sarabia », a déclaré Galtier en conférence de presse sur le cas du septuple ballon d’Or.

Blessé aux ischio-jambiers le 16 octobre lors du Classico, Danilo Pereira qui a disputé quelques minutes lors de Juventus-PSG (1-2) en Ligue des champions, mercredi, est également absent, tout comme Presnel Kimpembe, touché au tendon d’Achille. Sont aussi forfaits, Keylor Navas, victime d’une douleur au dos, et Fabian Ruiz qui souffre d’une lésion aux adducteurs gauches.

Le groupe du PSG face à Lorient:

🆗📄 #FCLPSG



Le groupe parisien pour le déplacement à Lorient. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 5, 2022