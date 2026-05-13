Bénin Web TV

Ligue 1: le groupe du PSG face à Lens

Pour son déplacement sur la pelouse du RC Lens ce mercredi soir, Luis Enrique doit composer avec une cascade d’absences. Touché par plusieurs blessures importantes, le Paris Saint-Germain a convoqué plusieurs jeunes issus du centre de formation pour ce rendez-vous crucial en Ligue 1.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le à · MàJ le
Football
253vues
Ligue 1: le groupe du PSG face à Lens
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Le Paris Saint-Germain avance amoindri vers l’un des matches les plus importants de sa fin de saison. En déplacement à Lens ce mercredi soir pour son avant-dernier rendez-vous de championnat, le club parisien peut officiellement sécuriser le titre en cas de résultat positif. Mais pour cette rencontre sous haute tension, Luis Enrique devra composer avec un effectif fortement diminué. Plusieurs cadres sont absents, à commencer par Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery et Willian Pacho, tous indisponibles sur blessure.

Face à cette situation, l’entraîneur espagnol a choisi d’intégrer plusieurs jeunes éléments du centre de formation dans son groupe. Les défenseurs Dimitri Lucea, David Boly et Thomas Cordier effectueront ainsi le déplacement dans l’Artois, tout comme le jeune gardien Bilal Laurendon. Le PSG devra également se passer de Lucas Chevalier, toujours gêné par une blessure à la cuisse, ainsi que de Lee Kang-in, touché à la cheville lors de la dernière rencontre. Malgré ces nombreuses absences, Paris conserve l’occasion de se rapprocher un peu plus d’un nouveau sacre national avant de basculer définitivement vers ses échéances européennes.

Le groupe du PSG:


Articles liés

Liga: avec Mbappé, le groupe du Real Madrid face à OviedoLiga: avec Mbappé, le groupe du Real Madrid face à OviedoPL: Arne Slot voit Arsenal sacré champion d’AngleterrePL: Arne Slot voit Arsenal sacré champion d’AngleterreMercato: Manchester United ne compte plus sur André OnanaMercato: Manchester United ne compte plus sur André OnanaLiga: Florentino Perez désigne le meilleur joueur du Real MadridLiga: Florentino Perez désigne le meilleur joueur du Real Madrid
Merci pour votre lecture — publicité