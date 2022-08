Ligue 1: le groupe de Clermont face au PSG avec Jodel Dossou

L’entraineur de Clermont Foot, Pascal Gastien, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la réception du PSG ce samedi soir, à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Un groupe de 20 joueurs avec l’attaquant béninois Jodel Dossou.

Clermont Foot reçoit le PSG ce samedi soir, dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Un premier gros client pour le club auvergnat qui vise les places européennes pour sa deuxième saison au sein de l’élite française. Pour ce rendez-vous, l’entraineur Pascal Gastien a fait appel à 20 joueurs avec l’international béninois Jodel Dossou. L’attaquant des Ecureuils devrait même être titulaire ce soir face aux parisiens.

Annoncé sur le départ, Jason Berthomier est lui écarté du groupe clermontois. Si l’absence de Mehdi Zeffane était attendu (blessure aux sichios), Yadaly Diaby ne sera pas là non plus. On peut noter la première apparition officiel de Muhammed Cham au milieu, ou encore la présence de Sofyan Chader et Brandon Baiye. Jérémie Bela, la nouvelle recrue du club clermontois ne figure pas parmi les appelés pour cette rencontre.

Côté parisien, Kylian Mbappé manquera à l’appel, touché aux ischios, tout comme Mauro Icardi ou encore Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum, respectivement en instance de départ vers Everton et la Roma.

