Ligue 1: le Ghanéen Salis Samed suspendu 3 matches pour tacle dangereux sur Hakimi

Le milieu de terrain ghanéen Abdul Salis Samed a écopé d’une suspension de trois matches après avoir reçu un carton rouge pour un tacle sur Achraf Hakimi.

Hakimi et Samed ont tous deux été titulaires lors du match de Ligue 1 de samedi dernier entre le PSG et Lens au Parc des Princes. Mais le Ghanéen n’aura disputé qu’une partie, car expulsé après avoir reçu un carton rouge pour un tacle dangereux sur l’international marocain.

Le milieu de terrain a tenté de récupérer le ballon mais a fini par marcher sur la cheville de son adversaire et a été renvoyé au vestiaire après seulement 19 minutes. Jouant à 10, Lens n’a pas pu faire face à l’intensité du PSG et s’est finalement incliné 3-1 contre les champions en titre.

Dans un communiqué sur leur site officiel, les Sang et Or ont indiqué que leur joueur a été suspendu pour trois matchs par la commission de discipline de Ligue 1. « Le verdict de la commission de discipline est connu. Exclu pour la première fois de la saison à la 19e minute du #PSGRCL pour un geste incontrôlé – heureusement sans conséquence pour le joueur parisien touché – Salis Abdul Samed a écopé d’une suspension de trois matchs », annonce le club .

De son côté, Samed a présenté ses excuses à Hakimi pour son tacle et a déclaré qu’il était déçu de s’être fait expulser. « Très triste d’avoir abandonné l’équipe de cette façon. Je présente mes excuses à ceux que j’ai déçus et à @AchrafHakimi. Je n’avais aucune mauvaise intention et je regrette vraiment, je m’excuse auprès de tous les Lensois », a écrit le Ghanéen sur Twitter.

Très triste d’avoir abandonné l’équipe de cette façon.

Je m'excuse auprès de ceux que j'ai déçu et auprès d’@AchrafHakimi. Je n’avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment, je m’excuse auprès de tous les Lensois 🙏🏿 pic.twitter.com/GVkFj2ALOd — Abdul Samed 🇬🇭⚽️ (@AbdulSamedSali) April 16, 2023

Des excuses acceptées par Achraf Hakimi qui dit avoir déjà tourné cette page: « Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Bonne chance pour le reste de la saison !« . Le PSG occupe actuellement la tête du classement de la Ligue 1, tandis que Lens occupe la troisième position.

👮‍♂️ Le verdict de la commission de discipline est connu. Exclu pour la première fois de la saison à la 19e minute de #PSGRCL pour un geste non maîtrisé -heureusement sans conséquence pour le joueur parisien touché- Salis Abdul Samed a écopé de trois matchs fermes de suspension. — Racing Club de Lens (@RCLens) April 19, 2023

