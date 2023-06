Ligue 1: le calendrier de la saison 2023/2024 dévoilé

La LFP a dévoilé ce jeudi, le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1. Un choc Lille-Nice est notamment au programme de la première journée.

Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel a décidé de dévoiler les 34 journées qui animeront la Ligue 1 lors de la saison 2023/2024. 34 journées, parceque lors du prochain exercice, le championnat français va passer au format de 18 équipes au lieu de 20. Dans cette nouvelle version, les deux derniers seront relégués tandis que le 16e disputera un barrage contre le vainqueur des play-offs en Ligue 2 (opposant le 3e, le 4e et le 5e) les 30 mai et 2 juin 2024.

En ce qui concerne le calendrier, la saison va débuter le week-end du 12 et 13 août 2023 et prendre fin le samedi 18 mai 2024. Pour les affiches de la première journée, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, recevra Lorient au Parc des Princes. Dauphin des Franciliens, Lens se rendra à Brest. Pour ce qui est de l’Olympique de Marseille, les hommes de Marcelino seront opposés à Reims. Le premier choc opposera Lille à Nice.

A propos des gros chocs de la saison, les deux Classiques, qui verront s’affronter le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, auront lieu respectivement le 24 septembre 2023 et le 31 mars 2024. En ce qui concerne les Olympicos entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, ils sont programmés pour les 29 octobre 2023 et 24 février 2024. A noter que ce championnat de Ligue 1 se terminera le samedi 18 mai 2024 avec notamment Metz-PSG, Le Havre-OM, OL-Strasbourg ou encore Lens-Montpellier.

Le programme de la 1ère journée de Ligue 1 2023/2024

PSG-Lorient

Strasbourg-OL

OM-Reims

Rennes-Metz

Montpellier-Le Havre

Clermont-Monaco

Nantes-Toulouse

Nice-Lille

Brest-Lens

Programme de la dernière journée de Ligue 1

Toulouse-Brest

Lorient-Clermont

Monaco-Nantes

LOSC-Nice

Reims-Rennes

Lens-Montpellier

Le Havre-OM

Metz-PSG

OL-Strasbourg

Les chocs de la saison en Ligue 1

Dimanche 3 septembre 2023 (4e journée) : OL-PSG

Dimanche 24 septembre 2023 (6e journée) : PSG-OM

Dimanche 8 octobre 2023 (8e journée) : Rennes-PSG

Dimanche 29 octobre 2023 (10e journée) : OM-OL

Dimanche 12 novembre 2023 (12e journée) : Lens-OM

Dimanche 17 décembre 2023 (16e journée) : LOSC-PSG

Dimanche 14 janvier 2024 (18e journée) : Lens-PSG

Dimanche 4 février 2024 (20e journée) : OL-OM

Dimanche 31 mars 2024 (27e journée) : OM-PSG

Dimanche 21 avril 2024 (30e journée) : PSG-OL

