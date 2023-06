Ligue 1: le but de la saison 2022-2023 dévoilé

Le buteur de Nice Billal Brahimi a remporté le prix du plus beau but de la saison en Ligue 1.

En mai dernier, Elye Wahi était sous le feu des projecteurs en remportant le prestigieux prix du plus beau but de la saison lors des trophées UNFP. Cependant, la Ligue 1 a décidé de lancer son propre scrutin pour récompenser le but le plus marquant de l’exercice écoulé, et les résultats sont désormais connus.

Le principe du vote était inchangé, laissant aux supporters le soin de désigner la réalisation qu’ils estimaient être la plus belle de la saison. Après un suspense, c’est finalement Billal Brahimi, attaquant de Nice, qui a remporté cette distinction tant convoitée pour son but fantastique inscrit face à Ajaccio en février dernier.

La réalisation de Brahimi a été saluée comme un véritable chef-d’œuvre. Dans un match tendu, le joueur a fait preuve d’une habileté technique impressionnante en plaçant un tir enroulé avec une trajectoire hors norme, totalement hors de portée du gardien adverse.

Articles similaires