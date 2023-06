Ligue 1: la LFP sanctionne plusieurs joueurs pour des paris sportifs

Ce jeudi, la commission de discipline de la LFP a rendu publique la liste des joueurs et éducateurs de clubs professionnels sanctionnés pour des paris sportifs au cours de la saison 2021-2022. Alors que certaines sanctions se limitent à un rappel à l’ordre, certains joueurs de la Ligue 1 ont écopé de suspensions de matchs.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé ce jeudi les verdicts de la commission de discipline, révélant les sanctions infligées aux joueurs et éducateurs professionnels impliqués dans des paris sportifs au cours de la campagne 2021-2022. Un total de 71 acteurs du football professionnel français se retrouvent concernés par ces mesures disciplinaires, allant du simple rappel à l’ordre à des amendes ou des suspensions de matchs.

Mathis Ansar, formé à Niort, se voit infliger la plus lourde sanction, avec six matchs de suspension, dont trois avec sursis. Ce jeune milieu de terrain de 20 ans devra également s’acquitter d’une amende de 500 euros. Evan Huriez, gardien de l’équipe réserve de l’OM, se voit quant à lui suspendu pour six matchs, dont deux fermes.

Rappel à l’ordre pour Kurzawa

Plusieurs joueurs bien connus de la Ligue 1 se retrouvent également dans le collimateur de la commission de discipline. Rémy Descamps, gardien remplaçant de Nantes derrière Alban Lafont, sera ainsi suspendu lors de la première journée de la saison 2023-2024. Le portier formé au PSG devra également régler une amende de 1 000 euros.

D’autres joueurs de l’effectif nantais ont été touchés par les décisions de la commission de discipline de la LFP, notamment Jean-Charles Castelletto et Ludovic Blas. Tandis que le défenseur camerounais s’en sort avec un simple rappel à l’ordre, le meilleur joueur de la saison 2022-2023 à Nantes écope d’une amende de 2 000 euros.

Wahbi Khazri, ancien joueur de l’AS Saint-Étienne désormais à Montpellier, a également été sanctionné d’une amende de 3 000 euros. Enfin, bien qu’il n’ait joué que neuf minutes avec le PSG lors du Trophée des Champions de la saison précédente, Layvin Kurzawa a reçu un simple rappel à l’ordre de la commission de discipline.

