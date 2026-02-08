Ligue 1 : Khalis Merah, formé à l’OL, porte le maillot lyonnais

Khalis Merah, milieu âgé de 18 ans, a signé son premier but sous le maillot lyonnais en Ligue Europa lors de la victoire 4-2 contre le PAOK, une réalisation qui illustre sa montée en puissance cette saison.

Encore muet en championnat en termes de buts, le jeune joueur a toutefois déjà contribué offensivement en offrant une passe décisive lors du large succès de Lyon à Metz (5-2) fin janvier.

Formé à l’US Meyzieu, Merah a intégré l’académie de l’Olympique Lyonnais à neuf ans. Il a fait ses débuts chez les professionnels en août 2025, en entrant en jeu à la 66e minute face au RC Lens lors de la première journée de Ligue 1. Après avoir signé son premier contrat professionnel en février, il a prolongé jusqu’en 2029 au mois d’août, et compte pour cette première saison 24 apparitions toutes compétitions confondues (Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France) au terme de la première partie de l’exercice.

Repères et promesses

Dimanche, l’émission Téléfoot diffusée sur TF1 a mis en lumière le parcours du natif de Meyzieu. Son ancien éducateur, Rachid Bechoua, a souligné la supériorité technique du joueur durant ses années de formation, rappelant qu’il avait une grande capacité d’anticipation et se distinguait par sa vision du jeu.

Interrogé sur la trajectoire qui l’a mené jusqu’à l’équipe première, l’international tricolore U20 a confié qu’il avait longtemps nourri le rêve de porter un jour les couleurs de l’OL et que, désormais, revêtir ce maillot représentait un véritable honneur. À l’adresse des supporters, il a assuré qu’il donnerait tout sur le terrain pour défendre les intérêts du club qui l’a formé.