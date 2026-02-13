Ligue 1 J22 : Stade Rennais bat le PSG

Le Stade Rennais a pris l’avantage au Roazhon Park en battant le Paris Saint-Germain 3-1 lors de la 22e journée de Ligue 1. Dès l’entame, Lepaul heurte le poteau adverse (5e) tandis que Doué manque une belle opportunité de représailles en ne cadrant pas son piqué (12e). Dembélé voit ensuite sa tentative bloquée (33e) avant qu’Al-Tamari ne donne l’avantage aux Bretons d’une frappe subtile qui termine dans le petit filet (1-0, 34e).

Au retour des vestiaires, Rennes multiplie les offensives : Nordin manque une occasion après une passe en retrait de Zabarnyi (46e) et Dembélé, servi par Doué, ne cadre pas sa reprise (50e). Luis Enrique modifie son dispositif offensif avec les entrées de Lee et Barcola qui remplacent respectivement Doué et Kvaratskhelia (60e). Pacho manque ensuite un coup de tête sur un centre de Dembélé (64e), et Blas remplace Nordin côté rennais (65e).

La seconde période bascule vraiment quand Lepaul reprend de la tête un corner de Szymanski pour le 2-0 (69e). Paris réduit l’écart peu après sur un coup de casque de Dembélé, après une passe détournée sur un centre d’Hakimi (2-1, 71e). Dans la foulée, Dro Fernandez entre à la place de Neves pour tenter de relancer les Parisiens (70e) et crée quelques décalages, sans toutefois retrouver l’efficacité nécessaire (73e-77e).

