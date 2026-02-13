Ligue 1 J22 : Rennes mène le PSG à la pause
Le Roazhon Park accueillait ce rendez-vous de la 22e journée entre le Stade Rennais et le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Les Bretons, sixièmes au classement, entamaient la rencontre sur un tempo incisif face aux visiteurs parisiens.
Dès les premières minutes, Lepaul lançait les hostilités avec une frappe lourde qui obligeait la défense adverse à se replacer (5e). Le PSG répliquait peu après : Dembélé servait Doué, qui se présentait seul face à Samba mais ne parvenait pas à convertir son piqué (12e). Quelques instants plus tard, un centre de Kvaratskhelia trouvait plusieurs joueurs parisiens dans la surface, sans qu’aucun ne puisse cadrer (23e).
La rencontre gagnait en intensité avant la demi-heure. Merlin voyait son tir repoussé par Safonov (33e) ; dans la foulée, une combinaison entre Dembélé, Samba, Doué et Kvaratskhelia se terminait dans une certaine confusion, les Parisiens se gênant mutuellement au moment de conclure (34e).
Mi-temps favorable à Rennes
Sur une action individuelle, Al-Tamari pénétrait dans la surface après avoir éliminé Pacho et décochait une frappe sèche qui trompait Safonov, donnant l’avantage aux locaux (1-0, 34e). Plus tard, un centre de Mendes aurait pu relancer Paris mais Neves, placé au premier poteau, ne parvenait pas à cadrer (39e). Après deux minutes de temps additionnel, Rennes rentrait aux vestiaires avec l’avantage au score.