Ligue 1 J22 : neuf absences au LOSC avant Brest

Le coach lillois s’est présenté devant la presse ce vendredi, à la veille de la rencontre entre le LOSC et le Stade Brestois prévue samedi soir au stade Pierre-Mauroy dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Les Nordistes, actuellement cinquièmes, reçoivent une équipe brestoise classée 12e ; la première confrontation de la saison s’était soldée par un spectaculaire 3-3 au Francis-Le Blé.

Le coach lillois s’est présenté devant la presse ce vendredi, à la veille de la rencontre entre le LOSC et le Stade Brestois prévue samedi soir au stade Pierre-Mauroy dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Les Nordistes, actuellement cinquièmes, reçoivent une équipe brestoise classée 12e ; la première confrontation de la saison s’était soldée par un spectaculaire 3-3 au Francis-Le Blé.

Pour ce rendez-vous, le groupe lillois retrouve Nabil Bentaleb mais devra composer sans plusieurs éléments : Caillard, Touré, Sahraoui, Igamane, Meunier et Mbappé seront absents, tandis que Ngoy et Mandi purgent une suspension. De plus, Edjouma, transféré depuis Toulouse lors du mercato, ne figurera pas non plus parmi les disponibles.

Interrogé sur le début d’année 2026 délicat — un seul point pris sur les cinq dernières journées, le plus mauvais total du championnat sur cette période — Bruno Genesio a fait part de son insatisfaction et exigé une réaction collective. Il a rappelé que dans le haut niveau l’exigence est de viser la victoire à chaque match et que le constat actuel ne correspond pas aux ambitions d’un club qui vise une place européenne. Il a toutefois souligné que la forte première moitié de saison permettait à son équipe de rester dans le top 5 et de ne pas être trop éloignée des leaders, mais que le retour en forme est impératif.

Publicité

Sur l’adversaire et les axes de vigilance

Quant à Brest, le technicien a insisté sur la nécessité d’une attention soutenue : il refuse de réduire l’équipe brestoise à son seul avant-centre. Si Ajorque attire souvent l’attention et que le jeu canonnier basé sur les transmissions longues et les centres est mis en avant, le Stade Brestois propose aussi d’autres solutions offensives et dispose de joueurs de qualité capables de faire mal.

Genesio a rappelé la performance brestoise à Nice comme exemple de leur capacité à poser des problèmes, et a prévenu que ses joueurs devront se montrer vigilants sur plusieurs aspects du jeu pour contenir les menaces adverses et inverser la dynamique lilloise.