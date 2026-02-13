Ligue 1 J22 : l’AS Monaco bat le FC Nantes

L’AS Monaco, en quête de précieux points pour rester en lice pour l’Europe, a largement dominé la première période. Après avoir mis la pression sur le but de Lopes, les Monégasques ont fait basculer la rencontre grâce à Adingra, auteur d’un doublé (25e, 28e), puis à Zakaria qui a inscrit le troisième but peu après (30e).

L’AS Monaco, en quête de précieux points pour rester en lice pour l’Europe, a largement dominé la première période. Après avoir mis la pression sur le but de Lopes, les Monégasques ont fait basculer la rencontre grâce à Adingra, auteur d’un doublé (25e, 28e), puis à Zakaria qui a inscrit le troisième but peu après (30e).

Avant la pause, Nantes a toutefois réduit l’écart : sur un centre de Machado, Centonze a trouvé la cible dans le temps additionnel (45e+3), ramenant son équipe à 3-1. La seconde mi-temps a vu les Canaris monopoliser le ballon sans parvenir à se créer d’occasions franches, si ce n’est une tentative de Tabibou qui est passée au-dessus à la 90e+4. Dans les ultimes instants, bien lancé par Biereth, Fati s’est heurté à Lopes et n’a pas trouvé le cadre (90e+5).

La rencontre a également été marquée par l’expulsion de Golovin. Le milieu russe a reçu un premier avertissement pour protestations (66e), puis a applaudi ironiquement l’arbitre Eric Wattelier, geste sanctionné par un second carton jaune et donc un renvoi prématuré du terrain (68e).

Publicité

Remplacements et impact au classement