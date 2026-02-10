Ligue 1 J22 : des supporters du PSG soumis à des restrictions lors du déplacement à Rennes

Le Paris Saint-Germain se rend vendredi soir à Rennes pour l’ouverture de la 22e journée de Ligue 1, avec un coup d’envoi programmé à 19h au Roazhon Park. À la veille de la rencontre, les autorités départementales ont pris un arrêté visant à encadrer la venue des supporters parisiens.

La préfecture d’Ille‑et‑Vilaine invoque le risque de débordements observés lors de précédentes confrontations entre groupes de supporters et anticipe des incidents susceptibles de se produire en centre‑ville ou aux abords du stade. Pour limiter les risques, l’arrêté instaure plusieurs restrictions ciblées.

Sur la commune de Rennes, il est désormais interdit, entre 8h00 et 23h59, de porter ou d’exposer tout signe distinctif permettant d’identifier le PSG (écharpe, drapeau, insigne, vêtement), sauf à l’intérieur de l’enceinte du Roazhon Park. L’accès réservé aux supporters parisiens est en outre plafonné : seulement 1 100 places leur sont ouvertes. Les groupes arrivant en transports collectifs devront se rendre à un point de rassemblement fixé par la police.

Mesures supplémentaires et maintien de l’ordre

Compte tenu des tensions persistantes entre les clubs, le préfet a également prononcé une interdiction temporaire visant les supporters de l’Olympique de Marseille ou toute personne arborant des signes à l’effigie du club phocéen : entre 15h00 et 19h00, ils ne pourront se trouver à proximité du stade ni à l’intérieur du Roazhon Park.

Les services de l’État insistent sur la priorité donnée à la sécurité publique ; les forces de l’ordre seront largement mobilisées pour faire respecter ces dispositions et prévenir tout trouble pendant la manifestation sportive.