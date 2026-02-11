Ligue 1 J22 : 200 supporters du RC Lens admis au Stade Jean-Bouin pour la rencontre contre le Paris FC

Le RC Lens, actuellement deuxième du championnat, se rend samedi au Stade Jean-Bouin pour y affronter le Paris FC, promu ayant pris place à la 15e position du classement, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. La rencontre, programmée en soirée, verra les Artésiens évoluer loin de leurs bases habituelles et avec une présence radicalement réduite de leurs supporters.

Selon des informations relayées par la presse locale, la préfecture de police de Paris n’a autorisé que 200 supporters lensois à se rendre au match, contre environ 1 000 places qui sont habituellement attribuées au secteur visiteur. Le parcage attendu ne devrait donc pas être rempli, la jauge ayant été restreinte par une décision administrative motivée par des impératifs de sécurité.

Cette limitation a provoqué l’ire de plusieurs collectifs de supporters du RC Lens, qui ont annoncé qu’ils n’accompagneraient pas l’équipe à Paris. Les groupes concernés estiment que la mesure, bien que présentée comme nécessaire en l’état, ne justifie pas leur déplacement et ont appelé au boycott du déplacement tout en affirmant que leur engagement envers le club ne se mesure pas aux seuls kilomètres parcourus.

Conséquences et réactions

La réduction drastique du contingent autorisé risque de modifier l’ambiance dans les tribunes et d’affaiblir le soutien vocal dont les joueurs lensois bénéficient habituellement à l’extérieur. Pour le club, l’absence d’un nombre significatif de ses supporters pourrait avoir un impact moral avant et pendant la rencontre.

Du côté des groupes de supporters, la décision administrative est perçue comme contraignante et injustifiée, d’autant plus qu’elle intervient dans un contexte de tensions récurrentes autour des déplacements. Les représentants des collectifs ont préféré privilégier une position collective de refus plutôt que d’envoyer un petit noyau symbolique au stade.