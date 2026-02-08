Ligue 1 J21 : PSG 4-0 OM, Kvaratskhelia marque le 4e

À la 66e minute, sur une passe millimétrée de Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia a porté l’écart encore plus haut. Placé au second poteau, l’ailier géorgien n’a pas hésité et a enchaîné d’une reprise de volée qui a terminé sa course au fond des filets (4-0, 66e).

À la 66e minute, sur une passe millimétrée de Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia a porté l’écart encore plus haut. Placé au second poteau, l’ailier géorgien n’a pas hésité et a enchaîné d’une reprise de volée qui a terminé sa course au fond des filets (4-0, 66e).

La tentative ne laissait guère de chances au portier adverse : frappée sans contrôle, elle a surpris la défense marseillaise par sa rapidité et sa précision. Le geste, exécuté en une fraction de seconde, témoigne d’une belle technique et d’une lecture parfaite du centre de Dembélé.

Ce but accentue la domination affichée jusque-là et met l’équipe visiteuse dans une situation délicate. En quelques enchaînements, les Parisiens ont su faire basculer la rencontre en leur faveur, profitant des espaces laissés par l’adversaire.

Publicité

Faits marquants