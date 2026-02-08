Ligue 1 J21 – PSG 2-0 OM, Dembélé marque le 2e
À la 37e minute, Ousmane Dembélé a permis au Paris Saint-Germain de creuser l’écart face à l’Olympique de Marseille en inscrivant le deuxième but de la rencontre.
Parti côté offensif, l’international a d’abord éliminé Balerdi d’un crochet avant de déstabiliser Medina grâce à une feinte bien sentie, créant l’espace nécessaire pour tenter sa chance.
Il a ensuite enchaîné avec une frappe sèche et puissante qui a trouvé le filet sous la transversale, De Lange ne pouvant que constater les dégâts.
Une action révélatrice de son influence
Cette réalisation met en lumière la capacité de Dembélé à allier percussion et précision au moment opportun. L’enchaînement technique, rapide et maîtrisé, a mis à mal la dernière ligne marseillaise et offert à Paris une marge de sécurité précieuse avant la pause.
Au-delà du score, l’initiative individuelle de l’ailier a eu un effet visible sur le cours du match, forçant l’adversaire à repenser son organisation défensive et à tenter de réagir pour relancer la partie.