Ligue 1 J21 – PSG 2-0 OM, Dembélé marque le 2e

À la 37e minute, Ousmane Dembélé a permis au Paris Saint-Germain de creuser l’écart face à l’Olympique de Marseille en inscrivant le deuxième but de la rencontre.

Parti côté offensif, l’international a d’abord éliminé Balerdi d’un crochet avant de déstabiliser Medina grâce à une feinte bien sentie, créant l’espace nécessaire pour tenter sa chance.

Il a ensuite enchaîné avec une frappe sèche et puissante qui a trouvé le filet sous la transversale, De Lange ne pouvant que constater les dégâts.

Une action révélatrice de son influence

Cette réalisation met en lumière la capacité de Dembélé à allier percussion et précision au moment opportun. L’enchaînement technique, rapide et maîtrisé, a mis à mal la dernière ligne marseillaise et offert à Paris une marge de sécurité précieuse avant la pause.

Au-delà du score, l’initiative individuelle de l’ailier a eu un effet visible sur le cours du match, forçant l’adversaire à repenser son organisation défensive et à tenter de réagir pour relancer la partie.