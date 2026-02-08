Ligue 1 J21 – PSG 2-0 OM à la pause : réactions de Senny Mayulu et Amine Gouiri

À la mi-temps, le score affiche 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain et Senny Mayulu a livré son ressenti au micro du diffuseur. Pour le Parisien, l’équipe a répondu présent dès le coup d’envoi en imprimant du rythme et en concrétisant ses occasions, ce qui lui a permis de mener au tableau d’affichage.

Mayulu a insisté sur l’importance de cette première demi-heure fournie, estimant que l’intensité déployée avait été décisive. Selon lui, le collectif doit conserver cette dynamique afin de poursuivre la série de buts et ne pas relâcher l’effort après la pause.

Côté marseillais, Amine Gouiri refuse de baisser les bras. Il a pointé du doigt la nécessité d’un engagement plus franc et d’une montée d’intensité pour inverser la tendance, tout en reconnaissant que son équipe produit de belles séquences mais manque de concrétisation.

Réactions et implications pour la seconde période

Les propos des deux attaquants mettent en lumière les enjeux immédiats du match : Paris veut maintenir sa poussée offensive tandis que Marseille doit convertir ses temps forts en occasions nettes. L’accent mis par Mayulu sur la continuité de l’effort laisse entendre que le PSG privilégiera la pression et la recherche du deuxième souffle offensif.

De leur côté, les Marseillais semblent condamnés à hausser le ton physiquement pour perturber le plan parisien. Gouiri a clairement appelé à plus d’agressivité dans les duels et à une meilleure finition face au but, des éléments qui pourraient faire basculer la rencontre si l’OM parvient à les appliquer dès la reprise.