Ligue 1 J21 : Nice et Monaco à égalité à la mi-temps

Le derby du Sud opposant l’OGC Nice à l’AS Monaco s’est déroulé à l’Allianz Riviera dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Dès les premières minutes, l’ASM a été tout près d’ouvrir le compteur lorsque Balogun a repris un ballon qui a heurté la barre transversale de Dupé (3e). Dans la foulée, un centre venu de la gauche a provoqué une main de Kehrer dans la surface et une faute qui a d’abord été sifflée pour un penalty, avant d’être annulée après l’intervention de Benoît Bastien et de la VAR (4e).

Par la suite, Dante a essayé de surprendre la défense monégasque en plaçant une tête qui est passée au-dessus du cadre (10e). Balogun a reçu le premier avertissement du match après une faute sur Bernardeau (13e). Plus tard, le même attaquant monégasque s’est heurté au portier niçois : sa tentative a été repoussée du pied par Dupé (31e).

Nice a réagi peu après par Diop, qui a décoché une frappe à l’entrée de la surface sans trouver le cadre (33e). À la pause, le score restait vierge, 0-0, après une première période animée mais stérile sur le plan offensif.

Moments clés

La première demi-heure a été marquée par des occasions nettes de part et d’autre et par une décision arbitrale importante finalement révisée grâce à l’assistance vidéo. Les duels au milieu et les interventions défensives ont souvent pris le pas sur le jeu de combinaison, empêchant les offensives de se concrétiser. Le résultat de parité à la mi-temps maintient la pression sur les deux équipes, qui devront élever leur niveau de finition pour débloquer la situation après la reprise.