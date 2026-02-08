Ligue 1 J21 : le PSG mène 1-0 face à l’OM après un but de Dembélé

Une phase offensive du Paris Saint-Germain a permis aux locaux de prendre l’avantage dès la 12e minute. La combinaison initiée sur le côté gauche s’est conclue par un but qui change vite la physionomie de la rencontre.

Nuno Mendes a mis la passe décisive, parfaitement chronométrée, permettant à Ousmane Dembélé d’ajuster sa course et de pousser le cuir au fond du filet malgré l’intervention du portier adverse, De Lange.

Le score est donc de 1-0 en faveur du PSG à l’aube du premier quart d’heure, un démarrage encourageant pour les Parisiens lors de cette vingt-et-unième journée de Ligue 1.

Conséquences immédiates

Cette ouverture rapide forcera probablement l’adversaire à revoir son plan de jeu pour aller chercher l’égalisation, tandis que Paris pourra gérer son avance et tenter d’exploiter les espaces laissés par une équipe désormais contrainte d’attaquer. La réussite collective sur l’action montre aussi une bonne coordination entre les latéraux et les attaquants, un point sur lequel l’entraîneur peut s’appuyer pour imposer un rythme élevé.

La suite de la rencontre reste à écrire: les réactions défensives d’en face et la capacité du PSG à convertir ses temps forts en occasions nettes détermineront si ce but précoce se transforme en avantage durable ou si la partie bascule de nouveau.