Ligue 1 : Franck Haise prêt à rebondir sur le banc du Stade Rennais

Le Stade Rennais a officialisé ce lundi le départ d’Habib Beye, le club évoquant des résultats insuffisants pour ses objectifs de la saison. Malgré une place dans le top 6 du championnat, les Bretons ont enchaîné des contre-performances, la plus récente étant l’élimination en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille.

Dans la perspective de désigner un successeur, plusieurs pistes circulent et un profil a d’ores et déjà manifesté son intérêt. Selon des informations relayées par Canal+, Franck Haise, libre depuis son départ de l’OGC Nice le 28 décembre, se dit sensible au projet rennais et n’exclurait pas un retour en Ligue 1 plus tôt que prévu.

Âgé de 54 ans, Haise connaît bien le club pour y avoir évolué entre 2006 et 2012, ce qui pourrait faciliter une transition si les dirigeants décident de miser sur un technicien familier de l’environnement breton. Sa disponibilité et son expérience récente en championnat en font une piste crédible pour remplacer le coach limogé.

Un choix pragmatique pour renouer avec les ambitions