Ligue 1 : Endrick (OL) suspendu un match après son expulsion contre Nantes

La Commission de Discipline a fait preuve d’une certaine indulgence à l’égard de l’attaquant brésilien de l’Olympique Lyonnais, Endrick. Expulsé à la 61e minute lors du déplacement à Nantes, après avoir porté un coup à la cheville de Dehmaine Tabibou, l’avant-centre avait initialement écopé d’un carton rouge direct.

Joueur et club attendaient le prononcé officiel sur la sanction. La décision communiquée ce soir par l’instance de la LFP réduit finalement la gravité de la punition : Endrick ne sera privé que d’une rencontre de championnat et manquera la réception de Nice programmée dimanche soir.

Dans son analyse, la Commission indique avoir réexaminé les images de l’incident ainsi que le rapport de l’arbitre, lequel avait proposé le retrait du carton rouge. Après examen, les juges disciplinaires ont opté pour la requalification de l’expulsion en accumulation de deux avertissements, ce qui entraîne une exclusion mais limite la suspension à un match.

Autres sanctions