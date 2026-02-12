Ligue 1 Côte d’Ivoire J18 : Stella Adjamé contre Korhogo, ASEC Mimosas défie le Stade d’Abidjan

La 18e journée de Ligue 1 ivoirienne se déroulera du 14 au 15 février. À l’affiche de ce week-end, plusieurs rencontres promettent des confrontations intenses, avec au premier plan le leader qui tente de consolider son avance face à un adversaire en quête de points.

En tête du classement avec 34 points, l’ASEC Mimosas reçoit le Stade d’Abidjan, actuellement 10e avec 21 unités. Les visiteurs veulent enchaîner un troisième succès consécutif et surprendre le club mimosas, tandis que l’ASEC cherche à creuser l’écart au sommet du championnat.

Autre affiche attendue : Stella Adjamé reçoit Korhogo. Ce duel oppose deux équipes aux ambitions différentes mais aux motivations similaires, chacune souhaitant grappiller des places au classement avant la phase décisive du championnat.

Rencontres clés et enjeux

Le troisième du classement, Mouna, totalise 28 points et affrontera Tchologo, qui le suit de près en cinquième position avec 25 points. Cette confrontation pourrait redistribuer les cartes dans la lutte pour les premières places.

Korhogo, quatrième avec 27 points, se déplace chez le huitième, Stella Adjamé (22 points), et vise à se rapprocher du podium : une victoire le placerait à un point seulement de la deuxième place. Les enjeux sont clairs pour les visiteurs qui ambitionnent de grimper au classement.

Le milieu de tableau sera animé par la rencontre entre le SO Armée, sixième avec 24 points, et le FC OSA, septième avec 23 points. Ces deux formations se disputent des points précieux pour s’installer durablement dans la première moitié du tableau.

