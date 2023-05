Ligue 1: « c’est de pire en pire », Jérôme Rothen bousille le PSG

-Publicité-

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a critiqué avec virulence le PSG, qui a été de nouveau défait en Ligue 1 le weekend dernier.

Le PSG continue de décevoir cette saison. Après un parcours raté en Ligue des champions, le club de la capitale française ne brille pas non plus en France. Dimanche, les hommes de Christophe Galtier ont subi une défaite 1-3 contre Lorient, ce qui les a laissés avec seulement 5 points d’avance sur leur poursuivant, l’Olympique de Marseille. Un nouveau revers, le sixième de la saison en championnat, qui a provoqué la colère de Jérôme Rothen, ancien joueur du club et désormais consultant sur RMC.

«Sur les 7 derniers matchs, il y a quand même 4 défaites. Sachant que les seules victoires que t’as, c’est contre Lille à la dernière seconde. C’est un miracle le coup de franc de Messi. Ce match là tu dois le perdre. Face à Nantes, ils reviennent à 2-2, ils sont pas loin de menés 3-2 et tu gagnes 4-2 sur la fin de match. Puis tu balances un match qui était très important, réduit à 10 et qui t’a donné une leçon de football. Donc derrière on va m’expliquer que le PSG est champion déjà, que dans les têtes c’est pas facile parce que la déception comme tous les ans de la Ligue des Champions, on en entend des choses. Et des choses qui tiennent les supporters parce que là attention, je te parle sur le terrain. Mais dans l’ambiance, ce club est mort. A partir de là, si tu te reprends pas en main à la direction et tu constates sur le terrain que c’est une catastrophe, que l’investissement soit disant des grands joueurs n’est pas au rendez-vous…», a-t-il d’abord confié, relayé par Footmercato.

Jérôme Rothen a en effet voulu revenir sur les différents problèmes du club parisien. A commencer par la direction qui souhaite ardemment se séparer de Christophe Galtier alors que ce n’est pas la priorité, d’après le consultant.

«Pour moi il n’est pas là le problème. Tu cherches un autre entraîneur, Christophe Galtier ne t’a pas donné satisfaction. Mais j’espère que l’essentiel c’est pas de changer d’entraîneur quand même. C’est changer l’état d’esprit global du club. Et déjà les joueurs parce qu’on est sur le terrain sans investissement. J’espère quand même qu’ils vont retrouver une certaine identité au PSG, qui a quasiment disparu depuis X années. Ça se disloque d’année en année et à chaque fois on dit : ‘on a les meilleurs joueurs’ mais non. Vous savez quoi ? On m’a dit aujourd’hui chez des haut placés que : ‘on comprend pas, on a les meilleurs joueurs, le meilleur arrière droit au monde, le meilleur milieu, les trois meilleurs devant avec Mbappé, Messi et Neymar’. T’imagines quand même ce qui ressort après une humiliation comme hier ?! Mais c’est un scandale de payer aussi cher des places pour voir cette honte là et encore je pèse mes mots», a ajouté le consultant.

Pour conclure, il a fait ressortir la nécessité pour le club de construire un collectif avant de penser aux individualités: «aussi peu d’investissement et de prise de conscience, les joueurs baissent la tête et rentrent au vestiaire. Le directeur sportif du PSG, et j’adore Luis Campos, c’est pas assez ce qu’il dit après le match mais tu dois rentrer dans le vestiaire et tout péter, même si avec cette nouvelle génération ça ne marche pas mais tu dois les recadrer. Alors si vous voulez faire quelque chose de bien, arrêtez de me parler de prolongation, prenez vos cojones dans la main, posez les devant le stade et dites : ‘j’ai passé tant de temps au PSG et maintenant c’est fini puisque je ne donne pas assez et on est pas content de moi’. Ok et là tu vas reconstruire un collectif parce qu’il est bien là le problème. Il faut reconstruire un collectif avant de parler d’individualités. Ils sont en train de tous nous perdre, les amoureux du PSG, du football. On en a ras le bol. Ce que je vois c’est de pire en pire.»

