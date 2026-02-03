Ligue 1 : Bouna Sarr de retour au FC Metz

Bouna Sarr a été officiellement présenté aux médias ce mardi, scellant son retour au FC Metz plus d’une décennie après avoir quitté le club pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Libre depuis son départ du Bayern Munich l’an dernier, le latéral droit de 34 ans retrouve la Moselle et le centre d’entraînement de Frescaty où il a repris contact avec son ancien environnement.

Le recrutement intervient alors que Metz occupe la dernière place du championnat. Les dirigeants grenats ont misé sur l’expérience du joueur pour renforcer une défense en quête de stabilité, en espérant que sa connaissance du haut niveau français aide l’équipe à remonter la pente.

International sénégalais, Sarr a rappelé lors de sa prise de parole combien ce retour avait une forte charge affective : il est revenu dans le club qui l’a formé et qui lui a offert ses premières minutes en professionnel. Après trois mois d’entraînement collectif, il se dit prêt à apporter sa connaissance de la Ligue 1, accumulée au fil de 168 rencontres et ponctuée de six buts.

