Ligue 1: avec son trio Messi-Neymar-Mbappé en feu, le PSG massacre Lille (1-7)

En déplacement sur la pelouse de Lille ce dimanche, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé sur le score de 1-7. Kylian Mbappé a inscrit un triplé, tandis que Neymar y est allé de son doublé.

Kylian Mbappé lançait rapidement les siens, en ouvrant le score au bout de 8 secondes, inscrivant ainsi le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 (aux côtés de Michel Rio, avec Caen, en 1992). Et le calvaire des Lillois devant leur public ne faisait que commencer.

Regular Season - Ligue 1 2022-2023 | Journée 3 | Stade Pierre-Mauroy | 21 Août 2022 - 7:45 Lille d v n v n 1 : 7 Voir score Match terminé Paris Saint Germain n v v v v J. Bamba 54' Kylian Mbappé Lottin 1' L. Messi 27' A. Hakimi 39' Neymar da Silva Santos Júnior 43' Neymar da Silva Santos Júnior 52' Kylian Mbappé Lottin 66' Kylian Mbappé Lottin 87' 1 L. Jardim 31 Ismaily 4 Alexsandro Ribeiro 6 José Fonte 18 B. Diakité 20 A. Gomes 21 B. André 7 J. Bamba 11 Y. Yazıcı 5 G. Gudmundsson 9 J. David 99 G. Donnarumma 3 Presnel Kimpembe 5 Marcos Aoás Corrêa 4 Sergio Ramos 25 Nuno Mendes 6 M. Verratti 17 Vítor Machado Ferreira 2 A. Hakimi 10 Neymar da Silva Santos Júnior 30 L. Messi 7 Kylian Mbappé Lottin 1ère période 45' 2ème période 90'

Lionel Messi, après un relais avec Nuno Mendes, faisait le break (0-2, 28e). Hakimi, sur une offrande de Neymar, a ensuite permis au PSG de prendre le large (0-3, 39e), avant que le Brésilien ne participe à la fête en profitant d’un ballon donné par Messi mais contré par Gomes (0-4, 43e). A la pause, la rencontre était déjà pliée.

En début de seconde période, Neymar s’est offert un doublé pour alourdir davantage le score (0-5, 52e). C’est son troisieme doublé en trois matchs. Acculé par le rouleau compresseur parisien, Lille va tout de même sauver l’honneur à la 54è grâce à Bamba. Mais, visiblement, les hommes de Christophe Galtier étaient loin d’être rassasiés. Kylian Mbappé s’offrait un triplé dans le reste du match (66è, 87è) pour porter le score à 1-7. La fin de de la rencontre, qui aura vu Renato Sanches faire son retour devant son ancien public, a tranquillement été gérée par les Franciliens.

Grâce à cette large victoire, le PSG prend déjà seul les commandes de la Ligue 1 avec 9 points. Des débuts parfaits pour Christophe Galtier. De son côté, Lille subit son premier revers de la saison et la plus lourde défaite de son histoire dans son Stade Pierre Mauroy.

Les résultats complets de la journée

