Ligue 1: avec Mbappé largement en tête, les plus gros salaires du championnat

Comme chaque année, le média français L’Équipe a révélé les plus gros salaires de la Ligue 1. Le top 10 est occupé par uniquement des joueurs du PSG, avec Kylian Mbappé qui trône tout en haut du classement.

Ces dernières années, le championnat français est devenu l’un des plus attractifs au monde et a réussi à attirer plusieurs stars. Évidemment, les salaires ont également grimpé et de façon vertigineuse dans certains clubs. Ce jeudi, le média français l’Equipe a dévoilé les plus gros salaires de la Ligue 1. Sans surprise, le top 10 est uniquement occupé par des joueurs du PSG. Et le numéro 1 de ce classement n’est autre que Kylian Mbappé. Pour arriver à prolonger le Bondynois cet été, le PSG lui a donné un salaire mensuel brut de 6 M€, soit 72 millions d’euros par an. C’est du jamais vu en Ligue 1.

Le top 3 est composé par les deux autres stars de l’attaque parisienne, à savoir Neymar (2e, 3,675 M€ par mois) et Lionel Messi (3e, 3,375 M€). Le top 10 100% Parisien est complété par Marquinhos, Marco Verratti (évalués à 1,2 million chacun), Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Juan Bernat et Nordi Mukiele. Wissam Ben Yedder (Monaco), 11e joueur le mieux payé de Ligue 1, est le premier non-Parisien du classement avec un salaire estimé à 650.000 euros mensuels.

Pour le reste, le Marseillais Jordan Veretout (550.000 euros mensuels) apparaît en 13e position. L’ancien Nantais est le mieux payé de l’effectif marseillais devant Alexis Sanchez (16e de L1 avec 500.000 euros). De son côté, Alexandre Lacazette est le joueur lyonnais le mieux payé (450.000 euros, 18e de L1) devant Jérôme Boateng, Dejan Lovren et Corentin Tolisso. A noter que dans le top 30 ne figurent que des joueurs du PSG, de l’OL, de Monaco ou de l’OM, hormis le Nantais Moussa Sissoko qui s’est glissé à la 29e place avec 310 000€ mensuels.