Ligue 1 algérienne : CS Constantine veut confirmer, ES Mostaganem vise le maintien

Le championnat algérien reprend ses droits le 13 février 2026 pour la 19ᵉ journée, avec plusieurs affiches qui devraient tenir les supporters en haleine. Les équipes engagées viseront toutes à glaner des points essentiels dans une seconde partie de saison déjà très disputée.

Parmi les protagonistes attendus sur la pelouse : El Bayadh, l’ASO Chlef, le CS Constantine, l’ES Sétif, le MB Rouissat, l’ES Mostaganem, le Paradou AC et l’ES Ben Aknoun. Chacune de ces formations a des ambitions spécifiques et des urgences à gérer au classement.

Les rencontres de ce week-end fourniront de nombreuses indications sur la physionomie du championnat pour les prochaines semaines, entre équipes en forme et celles en quête de redressement.

Confrontations à suivre

El Bayadh, 16e avec 11 points, a stoppé sa série de défaites et aligne désormais plusieurs sorties sans revers depuis la fin de décembre. Après un 0-0 face à l’ES Sétif, le club bédoulien espère poursuivre cette progression et quitter la dernière place ; son adversaire du jour sera l’ASO Chlef (13e, 18 pts), qui cherchera à effacer sa récente déconvenue contre la JS Saoura.

Le CS Constantine, classé deuxième avec 29 points, aborde la journée sur une série positive : trois victoires et un match nul lors des quatre précédentes rencontres. Les Constantineis se déplaceront face à l’ES Sétif (12e, 20 pts), qui vise un exploit pour contrarier la montée en puissance du leader.

Le MB Rouissat, 10e avec 23 unités, doit réagir après deux revers consécutifs et recevra l’ES Mostaganem. Les Mostaganémois, 15es et en difficulté avec 13 points, sont dans l’obligation de l’emporter pour s’éloigner de la zone dangereuse.

Le Paradou AC fait son retour parmi l’élite et entend rapidement retrouver le rythme du championnat. Actuellement 7e avec 23 points, l’académie posera ses valises chez l’ES Ben Aknoun en visant les trois points, qui pourraient même lui permettre de viser le haut de tableau.

Plusieurs rencontres sont néanmoins reportées en raison d’engagements continentaux des clubs : JS Saoura vs CR Belouizdad, USM Khenchela vs USM Alger, MC Alger vs Olympique Akbou et JS Kabylie vs MC Oran.

Calendrier de la 19ᵉ journée :

13 février 2026 :

14h GMT : El Bayadh vs ASO Chlef

16h GMT : CS Constantine vs ES Sétif

14 février 2026 :

