Ligue 1 Algérie J17 : CS Constantine et Olympique Akbou sur le podium

Après plusieurs reports causés par des conditions météorologiques difficiles, la 17e journée de la Ligue 1 Mobilis a repris ses droits le 3 février 2026. Deux rencontres ont été au programme, relançant la course au classement alors que la saison avance.

Le redémarrage du championnat mettait en lumière des équipes aux ambitions différentes : certaines cherchent à consolider leur place dans le haut du tableau, d’autres tentent d’échapper aux zones dangereuses. Sur le gazon, CS Constantine, ES Mostaganem, MC Oran et l’Olympique Akbou avaient chacun des enjeux précis à défendre.

À Constantine, l’ES Mostaganem a une nouvelle fois prouvé qu’elle n’hésite pas à se mesurer aux favoris, même si le résultat n’a pas tourné en sa faveur. Mohamed Bechaira a ouvert le score pour le CS Constantine à la 23e minute, avant que Benali Benamar n’égalise pour l’ESM à la 54e. Malgré l’expulsion d’un joueur constantinois qui laissait son équipe à dix, le CSC a trouvé les ressources nécessaires pour l’emporter : Chamseddine Derradji a inscrit le but décisif à la 89e minute. Cette victoire permet à l’Aigle de grimper sur le podium, tandis que Mostaganem stagne en bas de tableau, à la 15e place.

MC Oran — Olympique Akbou