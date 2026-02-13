Ligue 1 : Adingra inscrit un doublé éclair pour Monaco contre Nantes

Recruté lors du dernier mercato hivernal, Simon Adingra a rapidement justifié la confiance du club princier. L’ailier ivoirien a trouvé le chemin des filets à deux reprises face à Nantes, lors de la 22e journée de Ligue 1, contribuant fortement au score en première mi-temps.

L’ouverture du score est survenue à la 25e minute après une grossière erreur défensive des Canaris. Abakar Sylla a manqué le contrôle d’une passe en retrait, permettant à Monaco de se projeter instantanément vers la cage. Un joueur monégasque voit sa tentative repoussée par le gardien Lopes, mais Adingra, bien placé et vigilant, suit l’action et pousse le ballon au fond des filets, profitant d’une opportunité née du cafouillage.

Trois minutes plus tard, l’Ivoirien a récidivé, cette fois servi par Aleksandr Golovin; il a conclu l’action avec sang-froid pour creuser l’écart et lancer définitivement sa soirée. Ce doublé rapide illustre l’adaptation quasi immédiate du joueur à son nouvel environnement.

Impact et enseignements

Avec désormais deux réalisations en trois apparitions sous le maillot monégasque, Adingra confirme des débuts prometteurs. Sa vitesse, le sens du placement et la lucidité devant le but ont mis en grande difficulté la défense nantaise tout au long de la première période. À la pause, Monaco menait 3-1, une situation à laquelle la recrue ivoirienne a largement contribué.

Au-delà des buts, cette prestation laisse entrevoir le rôle que pourrait jouer Adingra dans le schéma offensif des Monégasques : accélérations tranchantes sur les ailes, capacité à suivre les actions et finition calme dans la surface. Si la suite confirme ce potentiel, l’ancien transfuge du mercato d’hiver pourrait rapidement devenir un élément incontournable pour l’équipe.