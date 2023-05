Liga: Xavi soutient Vinicius Jr et règle ses comptes

-Publicité-

En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi a défendu Vinicius Jr, victime d’insultes racistes à Valence hier soir. Le technicien catalan a profité de l’occasion pour taper du poing sur la table contre les insultes en général dans le football.

C’est une affaire qui provoque une onde de choc en Espagne et dans le monde du football en ce moment. Lors de la défaite du Real Madrid contre Valence (0-1) dimanche dernier, lors de la 35e journée de Liga, Vinicius Jr a été victime d’insultes racistes. Le joueur brésilien a déclaré avoir été victime de chants dégradants le comparant à un singe, proférés par des spectateurs. Soutenu par diverses personnalités de la planète football, le Brésilien a également pu compter sur le soutien de Xavi, entraîneur du FC Barcelone.

« De manière générale, malheureusement, il y a toujours eu des cas de racisme dans le football et c’est dommage que cela se produise en 2023. Tout acte de racisme doit être condamné. Ici, il n’y a pas de boucliers, ce sont des personnes, et les actes de racisme comme celui de Vinicius à la Mestalla doivent être condamnés. J’ai toujours pensé que je travaillais, que j’étais dans mon domaine et que le football était le seul sport où les insultes étaient acceptées.”, a-t-il déclaré en conférence de presse ce lundi, relayé par RMC Sports.

Xavi, qui cherchait visiblement l’occasion de se prononcer, à lâcher son ras-le-bol contre les insultes dans le football: “Je ne vois aucun boulanger, aucun ouvrier, aucun journaliste se faire insulter. Il est temps d’arrêter cela. C’est un message au président de la Liga ou de la Fédération. Aucun enseignant n’est insulté, aucun travailleur n’est insulté. Allez insulter un travailleur et vous verrez ce qui vous arrivera, une brique vous tombera sur la tête.

Je n’ai pas à supporter toutes sortes d’insultes et de grossièretés pendant mes heures de travail. J’ai toujours pensé cela et maintenant que je suis entraîneur du Barça et que j’ai plus de pouvoir médiatique, je profite de l’occasion pour le dire« , a-t-il poursuivi. Il propose même qu’on arrête le jeu s’il y a des insultes. Décidément, la Liga semble aller au devant d’une véritable révolution avec cette affaire Vinicius Jr.

