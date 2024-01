Liga: Vitor Roque réagit à ses débuts avec le Barça

-Publicité-

Nouvelle recrue offensive du Barça, Vitor Roque a fait ses débuts sous les couleurs catalanes jeudi soir lors de la victoire face à Las Palmas. A la fin de la rencontre, le Brésilien a donné ses impressions.

Annoncé comme le sauveur du Barça, en crise en championnat avec 7 points de retard sur le leader Real Madrid, Vitor Roque a fait ses débuts avec les Blaugranas jeudi soir, lors du match de clôture de la 19è journée du championnat. Entré en jeu dans le dernier quart d’heure, le jeune attaquant brésilien a contribué au précieux succès des Culés qui se sont imposés sur le score de 2-1.

Du même Pays:

A la fin de la rencontre, le jeune joueur de 18 ans a donné ses impressions. Et il n’a pas manqué de savourer ces quelques minutes glanées avec le géant espagnol. «Je suis très heureux de la victoire et de mes débuts. C’est un rêve que je réalise. Nous continuons pour plus, gloire à Dieu», a-t-il lancé dans des propos rapportés par Footmercato.

La presse internationale mitigée sur les débuts de Vitor Roque

Le média madrilène, Marca, n’a pas été tendre du tout avec Vitor Roque, qui a notamment manqué un face à face avec le gardien adverse. «Il a eu plusieurs occasions où il aurait pu faire ses débuts comme buteur du Barça, notamment celle où il a terminé complètement seul devant le gardien et a envoyé le ballon au large. Vitor Roque, le nouvel attaquant de Barcelone à 500 millions (ndlr : sa clause), fait ses débuts avec un échec flagrant contre le gardien», écrit ainsi le journal espagnol.

Son de cloche différent du côté de Sport qui a plutôt été impressionné par les débuts du jeune attaquant. «Bien qu’il ne soit à Barcelone que depuis une semaine, le Brésilien s’est bien adapté au club. L’attaquant brésilien a connu ses premières minutes et a fait bonne impression lors de ses débuts.»

- Publicité-

De son côté, la presse brésilienne a été plutôt neutre dans son analyse. Globo titre ainsi : «le numéro 19 a mis du temps à se procurer des occasions, mais il a raté une occasion claire dans la surface».