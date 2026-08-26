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Liga : triplé de Mbappé, le Real Madrid bat la Real Sociedad 4-1

Kylian Mbappé a conduit le Real Madrid à une victoire 4-1 face à la Real Sociedad, mercredi 26 août 2026 au Santiago Bernabéu, en inscrivant trois buts lors du premier match à domicile des Madrilènes en Liga cette saison.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Liga : triplé de Mbappé, le Real Madrid bat la Real Sociedad 4-1
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L’attaquant français a ouvert le score avant que Luka Sučić n’égalise pour la Real Sociedad juste avant la pause. Le match est ainsi resté indécis à la mi-temps, malgré une première période dominée par le Real Madrid.

Au retour des vestiaires, Mbappé a redonné l’avantage aux siens, puis Vinícius Júnior a aggravé le score. Mbappé a ensuite complété son triplé, tandis que Jude Bellingham s’est illustré avec deux passes décisives dans la rencontre.

Ce succès constitue la deuxième victoire de Liga du Real Madrid. Le club madrilène avait déjà battu l’Espanyol 2-1 le 22 août 2026 lors de son premier match de championnat, disputé en 2e journée après le report de la 1re journée.

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